Macky Sall-Khalifa Sall: Abdou Diouf a tenté une médiation L’ancien président Abdou Diouf, avait tenté une médiation impliquant Macky Sall, dans le dossier Khalifa Sall.

C’est ce que révèle L'As, qui informe que le président Diouf avait proposé à Khalifa Sall de taire ses ambitions présidentielles et de soutenir Macky Sall en 2019. En contrepartie, Macky Sall devait le soutenir à la Présidentielle de 2024.



Toujours selon le journal, Khalifa Sall devait être le directeur de campagne de Macky Sall à la Présidentielle de 2019, après quoi, l’ancien maire de Dakar devait être nommé ministre d'État chargé de mission auprès du président de la République. Ce, en gardant la mairie de Dakar.

Le quotidien ajoute que feu Djibo Kâ, Robert Sagna et Ousmane Tanor Dieng avaient cautionné l’accord.

