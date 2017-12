Macky Sall : "La région de Thiès est en passe de dévenir un espace attractif de la politique d'aménagement"

La région de Thiès est en train de s’affirmer comme un espace attractif de la politique d’aménagement et de développement durable dans le domaine de l’hydraulique et de l’assainissement, a déclaré, lundi à Fandène, le président de la République, Macky Sall.



‘’Thiès est en train de s’affirmer comme espace attractif, pivot central de notre politique d’aménagement et de développement durable des territoires dans le domaine spécifique de l’hydraulique et de l’assainissement’’, a-t-il dit.



Le chef de l’Etat procédait, dans la commune de Fandène (commune de Thiès), à la pose de la première conduite qui marque le démarrage des travaux de construction de la troisième usine de Keur Momar Sarr.



Selon lui, ce choix de la région de Thiès ‘’commence à porter ses fruits en effet, grâce à ses potentialités ainsi que la réalisation d’infrastructures et d’équipements modernes dans les secteurs clés des transports terrestre et aérien, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, de l’énergie’’.



Le président de la République a affirmé que ce choix de faire de Thiès un carrefour des grands projets, est en phase avec sa vision inscrite dans le Plan Sénégal émergent (PSE).



‘’Cette volonté témoigne de mon option stratégique de faire de la région de Thiès un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique, capable de jouer pleinement son rôle d’impulsion dans notre quête d’une prospérité durable et solidaire’’, a-t-il relevé.



A en croire Macky Sall, la capitale du rail est une zone tampon pour interconnecter les différents projets réalisés dans le secteur de l’hydraulique pour l’approvisionnement et la sécurisation en eau de Dakar.



‘’La région de Thiès occupe une place très importante en ce qu’elle abrite des ouvrages majeurs facilitant la connectivité hydraulique entre les différents systèmes d’alimentation en eau potable de Dakar’’, a-t-il expliqué.



Donc, Thiès est un ‘’territoire au patrimoine culturel, économique et social exceptionnel’’ pour abriter le lancement des travaux de la nouvelle usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr et ses renforcements en aval’’, a indiqué le Président Sall.



‘’Ceci en vue d’apporter une réponse durable au lancinant problème de l’alimentation en eau potable des localités stratégiques de Dakar, de Thiès et de la Petite Côte’’, a-t-il poursuivi.



‘’Cela confirme notre volonté de rester dans le temps de l’action afin d’assurer avec célérité, rigueur et méthode le bien-être à tous les Sénégalais dans l’équité et la justice sociale. Notre ambition de garantir à tous nos concitoyens, un accès équitable à l’eau potable, gage de développement durable et d’épanouissement des populations’’, a assuré le chef de l’Etat.



Il a souligné que ‘’cette infrastructure dénommée Keur Momar Sarr 3, sera la troisième unité réalisée sur le lac de Guiers et à partir duquel nous assurons déjà la couverture de plus de 60% des besoins en eau de la capitale’’.









Aps