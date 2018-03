Macky Sall: "Mamadou Diop était un grand serviteur de l'Etat qui doit être cité en exemple pour la jeunesse"

L’ancien maire de Dakar, membre du Conseil économique social et environnemental, décédé lundi, était un "grand serviteur de l’Etat" et un exemple à suivre pour la jeunesse, a déclaré le président de la République.



Mamadou Diop qui fut ancien ministre de la Santé publique sous le régime socialiste, est décédé lundi à l’âge de 81 ans.



"Ce grand serviteur de l’Etat qui vient de nous quitter doit être cité en exemple pour la jeunesse", a dit Macky Sall à l’occasion de la cérémonie de remise du rapport annuel du Conseil économique social et environnemental (CESE).



La disparition de Mamadou Diop "est une grande perte pour toute la nation sénégalaise", selon le chef de l’Etat, ajoutant : "Partout où il a eu à servir, à la gendarmerie à la magistrature en passant par les collectivités locales et le CESE, il a servi avec dévouement et patriotisme".



Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble des Sénégalais.

Pour sa part, la présidente du CESE, Aminata Tall a rappelé que Mamadou Diop était le président de la commission de synthèse des rapports du CESE.



En cette qualité, il a participé "avec passion" à la validation de ce rapport présentant le bilan quinquennal des activités du CESE (2013-2018), remis au chef de l’Etat.