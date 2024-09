Macky Sall, Nouveau Président du Centre Mondial sur l'Adaptation : Continuité et Action Face au Défi Climatique C'est avec honneur et responsabilité que Macky Sall a été désigné aujourd'hui président du Centre mondial sur l’adaptation, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (#UNGA79), devant un auditoire composé de 14 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de 45 autres représentants.

Lors de cette cérémonie marquante, je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur, l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour son leadership exceptionnel. Ban Ki-moon a contribué de manière significative aux efforts mondiaux d'adaptation aux changements climatiques, et à compter de janvier 2025, il occupera le rôle de président honoraire du Centre mondial sur l’adaptation (GCA). Cette continuité dans la gouvernance est essentielle pour renforcer les acquis et relever les nouveaux défis.



Je me réjouis de collaborer étroitement avec le professeur Patrick V. Verkooijen, un leader énergique et visionnaire, ainsi qu’avec toute la communauté du GCA, afin de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour trouver des solutions innovantes face au réchauffement climatique. Le travail que nous accomplissons, ensemble avec les gouvernements, les organisations internationales et les communautés locales, sera crucial pour bâtir un avenir résilient et durable pour les générations futures.



En tant que président, je me prépare à faire avancer des initiatives concrètes et à mobiliser encore davantage les ressources nécessaires pour accélérer l’adaptation, en particulier pour les populations les plus vulnérables qui sont en première ligne de cette crise climatique mondiale.



