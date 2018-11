Macky Sall, «On a tout fait pour tuer le Parti socialiste, mais vous êtes encore là» Macky Sall respecte le Parti socialiste. La preuve, c’est lui-même qui a présidé leur congrès extraordinaire d’investiture, hier. Occasion saisie par le Président Sall pour faire l’éloge de Tanor Dieng et le féliciter pour son dévouement. Ousmane Tanor Dieng a également réitéré tout son engagement pour une nouvelle victoire de son candidat au soir du 24 février.

Le Président Macky Sall peut vraiment compter sur le Parti socialiste. Hier, en investissant leur candidat, ledit parti a fait les choses en grand pour accueillir et investir Macky Sall. Et pour ce dernier, qui s’est réjoui de la belle mobilisation, le Parti socialiste est un patrimoine politique national.



«Tanor Dieng est un exemple de courage politique, d’humilité, de constance et de fidélité»



Encensant le Ps et Tanor Dieng, Macky Sall laisse entendre : «la période entre 2000 et 2012 a été très difficile, parce qu’on a tout fait pour éliminer le Parti socialiste, mais vous êtes encore là». Pour le Président sortant, le secrétaire du Parti socialiste possède des qualités qui lui ont permis de porter le lourd fardeau qu’est l’héritage du Parti socialiste, mais aussi de se refaire une santé politique. «Ousmane Tanor Dieng, nourri aux valeurs de la République et de la nation, un homme digne et fidèle continuateur de cet héritage. C’est un exemple de courage politique, d’humilité, de constance et de fidélité», soutient-il.



Avant d’ajouter : «votre engagement au quotidien dans notre coalition est appréciable et apprécié. Ensemble, nous avons gagné en 2012, et depuis, nous cheminons ensemble, nous partageons le bilan et nous regardons ensemble vers le même futur. Un futur d’unité, de continuation et de consolidation de nos acquis, d’amélioration de nos performances et un futur galvanisé par une victoire nette et sans bavure au premier tour aux élections présidentielles».



«La majorité est avec nous. Cependant, le travail doit continuer»



Toutefois, pour le chef de file de l’Apr, même si la victoire en 2019 est presque assurée, le travail sur le terrain doit continuer. «C’est incontestable que la majorité est avec nous. Cependant, le travail doit continuer. Il faut aller vers les populations, les quartiers, parler avec les jeunes et les vieux parce que l’avenir du Sénégal est avec la coalition Benno Bokk Yakaar», a-t-il laissé entendre.



Tanor Dieng : « Votre bilan est non seulement positif, mais il est élogieux»



«Nous continuerons à expliquer aux populations votre bilan», rassure Tanor Dieng. Pour le secrétaire général du Parti socialiste, les efforts faits par le Président Macky Sall sont à saluer. «Le bilan est non seulement positif, mais il est élogieux», laisse-t-il entendre. Avant de poursuivre : «il travaille non seulement 24h/24, mais 25h/24. Je me demande même comment il fait. C’est vrai qu'il est jeune, mais à côté de cette jeunesse, il y a la volonté, le patriotisme et l'amour du peuple sénégalais».



Lui emboîtant le pas, Serigne Mbaye Thiam d’affirmer : «chaque fois qu'il parle du Sénégal, vous parlez de cet habitant lointain qui n'a pas un portable ou de l'autre Sénégalais qui n'a pas d'école. C’est cette sensibilité sociale qui m'a le plus marqué chez vous», soutient-il.



Et tous ces efforts, d’après Tanor Dieng, portera ses fruits avant l’horizon 2035 et le Sénégal pourra voir tous les objectifs du Président atteints. «Tout le Sénégal sait qu'avec ce que vous avez fait en 7 ans, le Sénégal n'attendra pas 2035 pour être émergent, dès 2024, il le sera», renchérit Serigne Mbaye Thiam.













