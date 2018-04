Macky Sall à Yoff : les exigences de la communauté Layène

Dans le cadre de la célébration du 138e Appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, prévu les 16 et 17 avril prochain, le président de la République Macky Sall est annoncé dans la cité de Seydina Limamoulaye, informe le journal L’Observateur. Une visite que la communauté layéne veut fructueuse et elle l’a fait savoir.



En sa qualité de fils du Khalife et porte-parole, Seydina Mandione Laye décline les préoccupations majeures de la communauté Layène :«Nous ne voulons pas d’une visite du Président Macky Sall qui ne débouche pas sur la satisfaction des attentes légitimes. Depuis plus de 5 ans, nous sommes dans l’attente des 100 ha qu’il nous avait promis à Malika pour abriter des infrastructures modernes. Nous avons également des problèmes d’insécurité. Dans quelques années, il sera difficile de se frayer un passage à Yoff qui ne peut plus contenir le monde qui y vient lors des grands événements. D’où la nécessité de créer des voies de désengorgement.



Cambèrène est dépourvue d’un système d’assainissement adéquat et la pollution a eu comme conséquence d’engendrer des maladies pulmonaires. La Voie de dégagement nord (Vdn), en cours de réalisation, a phagocyté les moindres espaces vitaux qui abritaient nos cérémonies. Le mur érigé est en train d’asphyxier les populations de Cambèrène, qui ne peuvent plus jouir de l’existence et de la proximité de la mer», a déclaré Seydina Mandione Laye dans les colonnes du journal L’Observateur.













IGFM