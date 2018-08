Macky Sall a quitté Dakar pour Beijing

Le Chef de l’Etat, Macky Sall a quitté Dakar vendredi en début de matinée pour Beijing (Chine), où il doit prendre part au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, prévue lundi et mardi, annonce la présidence sénégalaise.



Le Forum sur la coopération sino-africaine, créé en 2000, se veut "un cadre intergouvernemental de dialogue politique et de coopération économique entre la Chine et l’Afrique".



Après Beijing, le président Sall va participer jeudi à Hangzhou, capitale de la province chinoise du Zhejiang, à un sommet sino-africain, dédié au secteur privé et visant à encourager les échanges économiques entre la Chine et l’Afrique, annonce un communiqué reçu du pôle communication de la présidence sénégalaise.



Il prendra ensuite part vendredi à Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan, à une rencontre économique, organisée par ladite province dans le cadre de la promotion des échanges et de l’investissement entre la Chine et le Sénégal, poursuit le communiqué.



Au cours de son séjour, le Président Sall s’entretiendra également avec son homologue chinois et d’autres personnalités, avant de quitter Chengdu pour Dakar le 7 septembre, selon la même source.