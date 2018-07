Macky Sall à ses détracteurs : "Il faut être capable de prouver pourquoi vous n’êtes pas d’accord sur les chiffres donnés"

A l’occasion de la cérémonie de publication des résultats du projet de rénovation des comptes nationaux, hier, le Président Macky Sall n’a raté les opposants à son régime. L’Observateur rapporte qu’il a lancé des piques à ceux qu’il accuse de remettre en cause les données statistiques sur l’économie sénégalaise, sans jamais y apporter la moindre preuve.



« Les données statistiques sont une affaire de professionnels, a-t-il martelé. On peut les interpréter comme on veut, mais on ne peut pas remettre en cause les fondements qui caractérisent l’étude des statistiques, les échantillonnages, les méthodes de calcul. C’est de la science, des mathématiques. On ne peut pas mettre la politique dans les mathématiques et dans la science ».



Il poursuit: «On peut dire qu’on n’est pas d’accord sur les chiffres données, encore faudrait-il être capable de prouver pourquoi vous n’êtes pas d’accord ».



Ainsi, le Président Sall rappelle que les données statistiques du Sénégal sont fiables. Il en veut pour preuve que notre pays est depuis novembre 2017, le 4e Etat de l’Afrique subsaharienne à adhérer à la norme spéciale de diffusion de données au Fonds monétaire international (FMI).



"Après l’Afrique du Sud, les Seychelles et l’île Maurice, notre pays est la 4e Nation à adhérer à la norme spéciale de diffusion des données du FMI. J’en suis d’autant plus heureux que cela pourrait mettre fin à la polémique stérile sur les statistiques », a-t-il lancé.