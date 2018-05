Macky Sall à une délégation d’étudiants de l’Ugb : "Ce qui s’est passé ne doit pas et ne va plus jamais se produire"

Le Président de la République a reçu, hier au palais, une délégation d’une douzaine d’étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. L’audience qui a duré deux heures et demie portait sur la mort de l’étudiant M. Fallou Sène, renseigne «L’Observateur »



Le journal souligne que le chef de l’Etat, a devant une poignée de ses collaborateurs, présenté ses condoléances tout en regrettant le drame survenu à Saint-Louis. «C’est regrettable. Ce qui s’est passé ne doit pas et ne va plus jamais se produire. Pour une affaire de tickets de restaurant, il ne doit pas y avoir des manifestations, à fortiori mort d’homme. Toutes les dispositions sont prises dans ce sens pour y remédier définitivement », a assuré Macky Sall, réagissant ainsi aux explications de ses hôtes.



Le Chef de l’Etat a fait un exposé de tout ce qui est en train d’être fait pour apporter la lumière sur la mort de l’étudiant Fallou Sène et dans le retard du paiement des bourses d’études. D’après L’Observateur, il a aussi annoncé l’élaboration de meilleures procédures pour assurer le paiement « à temps » des bourses, afin d’éviter les manifestations souvent regrettables.



Par ailleurs, le Président Sall a pris l’engagement de satisfaire la demande des étudiants. Ainsi, il a annoncé l’augmentation des aides dont la faisabilité reste à déterminer et l’augmentation de la subvention allouée à la Commission sociale.



Les étudiants ont promis de discuter d’abord avec la base avant toute prise de décision.

