Macky Sall attendu à Bruxelles et au Japon

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 08:04 | | 1 commentaire(s)|

Macky Sall quitte Dakar ces prochaines heures pour Bruxelles (Belgique). Le chef de l’Etat va prendrer part aux Journées européennes, selon L’As.



Son retour à Dakar est prévu après-demain, mercredi, avant de présider le Conseil des Ministres et de reprendre l’avion pour le Japon.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos