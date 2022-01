Macky Sall aux Sénégalais: « Faisons de ce jour, un moment d’unité, de paix et de démocratie » Le Sénégal organise ce dimanche 23 janvier 2022, les élections locales. Le chef de l’Etat, Macky Sall a profité de l’occasion pour s’adresser aux citoyens sénégalais en ces termes : « Mes chers compatriotes, faisons de ce jour, un moment d’unité, de paix et de démocratie et souhaitons ensemble, que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions », a écrit le président de la République sur Twitter.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|





