Macky Sall aux enseignants : « les accords signés lundi, traduisent notre volonté commune de mettre l’enseignant au cœur de l’école du futur »

Lors de la cérémonie de réception de doléances du 1er mai au palais de la République ce mardi après-midi, le Président, Macky Sall a déclaré il y a quelques minutes que les "accords signés par la Gouvernement avec les syndicats d’enseignants membres du G6, lundi tard dans la nuit, traduisent la volonté commune de mettre l’enseignant au cœur de l’école du futur".



Lundi, le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne avait invité l’ensemble des secrétaires généraux des syndicats, membres du G6, la Présidente du Haut Conseil pour le dialogue social (HCDS), les acteurs de la société civile engagés dans le secteur de l’éducation et les associations de parents d’élèves à une réunion au sortir de laquelle, les syndicats et le Gouvernement avaient signé un protocole d’accords.



Après avoir reçu le vendredi 27 avril 2018, une délégation des syndicats d’enseignants membres du G6, faisant suite à son appel pour une reprise immédiate des enseignements sur l'ensemble du territoire national, le Président de la République avait instruit le Gouvernement de procéder à l’inscription progressive des ressources budgétaires nécessaires à la résorption des sommes dues aux enseignants depuis plus d’une décennie et qui sont relatives aux évolutions de leur carrière.



Macky Sall avait aussi décidé d’une revalorisation significative de l’indemnité de logement allouée aux enseignants, soit 15.000 FCFA à compter d’octobre 2018, 10.000 FCFA à compter de janvier 2019, et 15.000 FCFA à compter de janvier 2020. Ces mesures exceptionnelles en faveur des enseignants, portent l’indemnité de logement de 60.000 FCFA actuellement, à 100.000 FCFA par mois et par enseignant.