Macky Sall chez Modou Diagne Fada : "J’espère que tu seras plus proche de moi..."

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 08:50 | | 2 commentaire(s)|

Le deuil est l’occasion rêvée pour le Président Macky Sall pour tendre la main à ses opposants. Samedi dernier, il s’est rendu au domicile de Modou Diagne Fada pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son père. A cet effet, il a invité celui-ci qu’il appelle affectueusement, « petit frère », à rejoindre la mouvance présidentielle.



« J’espère que Modou Diagne sera plus proche de moi. C’est mon vœu, mon souhait. Tu as du courage et une vision politique. Je t’appelle petit frère et tu me le rends bien, en me disant grand frère. Cela montre une certaine complicité et affection entre nous. Et malgré nos divergences politiques, nos relations ont toujours été au beau fixe », lance –t-il.



Dans sa stratégie d'enrôlement du patron du parti « Les démocrates réformateurs Yessal», le Président Sall a rappelé leur compagnonnage au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds). "Notre compagnonnage ne date pas d’aujourd’hui. Cela remonte des débuts du Pds, alors que tu étais responsable des jeunes du parti. A cette époque, tu faisais une grève de la faim et je vous amenais à manger à Soweto (Université). Puis, toi et moi, nous avons cheminé ensemble dans le respect mutuel. Ainsi va la politique, mais, elle ne peut détruire les relations cordiales entres des personnes responsables et mûres. Ce sont les mêmes relations que j’entretiens avec Souleymane Ndéné Ndiaye et tant d’autres responsables politiques », ajoute-t-il.



D’après L’Observateur qui rapporte l’information ce jour, l’appel du chef de l’Etat a été bien reçu par Modou Diagne Fada. Car, ce dernier a lors de sa prise de parole, fait savoir qu’il est animé par l’intérêt supérieur du pays. Ainsi, il a promis à Macky Sall qu’il va consulter ses alliés pour voir qu’elle suite à donner à sa demande.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook