Macky Sall condamne l’attentat terroriste contre un lycée en Ouganda

Le président de la République, via un tweet sur sa page Twitter, a « condamné fermement » l’attentat terroriste survenu hier, en Ouganda.



Macky Sall a aussi prié pour les morts, après avoir présenté ses condoléances émues aux familles endeuillées et aux autorités ougandaises. « Je condamne fermement l’attentat terroriste horrible contre un lycée du district de Kasese, en Ouganda. Mes condoléances émues aux familles endeuillées et aux autorités ougandaises. Paix à l’âme des victimes. »