Macky Sall dit non à un ministre de l’Intérieur militaire

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Janvier 2018 à 14:29 | | 1 commentaire(s)|

Les leaders de l’opposition peuvent déchanter sur leur désir de voir un ministre de l’Intérieur militaire organiser les prochaines élections. Selon les informations du journal Vox Populi, le président de la République Macky Sall s’est opposé à cette idée et n’envisage pas de prendre un militaire comme ministre de l’Intérieur du pays.



« Il faut être cohérent. Je ne prendrai pas un militaire pour en faire un ministre de l’Intérieur. Si c’est cela leur attente, c’est peine perdue », a déclaré Macky Sall depuis la capitale de l’Ethiopie.



Selon lui, le plus important c’est de travailler pour la modernisation de notre démocratie, car c’est le peuple qui est souverain. Et c’est à lui de décider de qui sera président ou pas.



Le Président Sall avait tenu ces propos en réponse à l’opposition, qui veut que les élections soient organisées par un ministre de l’Intérieur, politiquement non coloré.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook