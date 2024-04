Chavirement d’une pirogue aux Canaries/51 morts, témoignage de survivants

Le navire du Salvamento Marítimo Salvamar Adhara s'est rendu, selon Gaceta Del Meridiano, hier lundi matin, à l'endroit où l'hélicoptère Helimer 206 du Salvamento Marítimo a secouru les 9 survivants d'une embarcation qui avait coulé pendant sa traversée vers les îles Canaries. Aucun des 51 corps des occupants du bateau n'a été retrouvé dans l'épave du cayuco ou dans les environs. Les 9 survivants ont réussi à se maintenir à flot en grimpant sur l'épave du cayuco naufragé, raconte Seneweb.



Le Salvamento Marítimo a estimé qu'il n'était pas possible de remorquer le bateau naufragé, qui est resté à moitié coulé dans la zone. Les 9 survivants ont réussi à se maintenir à flot en grimpant sur l'épave du cayuco naufragé, détaille la même source.



Le bateau a été repéré à 60 milles d'El Hierro (110 kilomètres) par le pétrolier Beskidy, qui faisait route du Brésil vers Carthagène. Ce dernier a alerté les services d'urgence, qui ont envoyé le navire Salvamar Adhara et l'hélicoptère Helimer 206 du Salvamento Marítimo, qui ont secouru les 9 survivants du cayuco et les ont transférés à l'aéroport de Los Cangrejos, à El Hierro, dans la municipalité de Valverd. Ils ont débarqué, ensuite, les migrants rescapés, qui sont hospitalisés sur l'île de Virgen de los Reyes de El Hierro.



Le bateau a coulé à son 7ème jour, il n’y a ni femmes ni enfants



Selon des sources sanitaires et des services d'urgence, les 9 personnes sont d'origine subsaharienne et voyageaient dans une embarcation avec 60 personnes à bord, tous des hommes majeurs, qui traversaient l'île depuis 9 jours, après avoir quitté le port de Mbour au Sénégal. Le bateau a chaviré à son septième jour de navigation (il y a 2 jours). Ces 9 personnes avaient réussi à retourner le cayuco et à rester en vie dans le bateau à moitié coulé jusqu'à ce qu'elles soient secourues.



Selon les survivants, il n'y avait ni femme ni enfant dans le bateau.