Macky Sall dit oui à la criminalisation du viol

Macky Sall est pour la criminalisation du viol. En effet, le président de la République, a annoncé aujourd’hui, qu’un projet de loi visant la criminalisation du viol et de la pédophilie sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale.



« J’ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice, pour me présenter très prochainement en Conseil des ministres, un projet de loi qui sera naturellement transféré à l’Assemblée nationale, visant la criminalisation du viol mais également, de la pédophilie », a-t-il dit.



Selon les informations de thieydakar, M. Sall a indiqué que le projet de loi annoncé, constitue une « mesure forte », devant déboucher sur « des sanctions exemplaires ». « Cela pourra aider, mais il faut une mobilisation nationale parce que ces viols et ces violences se passent dans les familles ».



Par ailleurs, il a invité ses compatriotes à dénoncer les auteurs de violences dont les femmes et les jeunes sont victimes, assurant de la détermination de l’Etat de prendre « des mesures exceptionnelles dans le sens de rétablir non seulement la sécurité publique, des personnes et des biens, mais aussi de veiller à ce que des dispositions légales soient prises pour que ces actes puissent totalement être éradiqués ».



Le chef de l’Etat s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie de levée des couleurs qu’il présidait au palais de la République.

