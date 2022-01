Macky Sall en sapeur-pompier à Pikine, Marième Faye Sall en renfort à Saint-Louis Après l’audience qu’il a accordée à Thierno Ndom Bâ, Pape Gorgui Ndong et le directeur des ressources humaines de l’Ageroute, Cheikh Tidiane Thiam, le Président Macky Sall a remis une grosse somme d’argent à ces derniers, tandis que Première Dame, Marième Faye Sall était l’attraction d’une caravane de son frère à Saint-Louis, nous dit « L’As ».

Ces responsables de Benno Bokk Yakaar font le tour des communes pour calmer les militants de Benno qui menacent de voter contre le maire apériste Abdoulaye Thimbo et ses collaborateurs.



D’ailleurs, leurs sources soulignent que Thierno Ndome Bâ, choisi comme émissaire principal, accompagné de Pape Sagna Mbaye, a rencontré les responsables du Parti Socialiste de Diamaguène Sicap Mbao, dont la députée Aïssatou Cissokho et le coordonnateur départemental Malick Dieng, pour les convaincre de soutenir Thimbo.



Toutefois, des militants mécontents de leurs responsables locaux promettent de sanctionner les listes de Benno Bokk Yakaar à Pikine.



Selon toujours nos confrères, à Saint-Louis, l’attraction de la journée de campagne d’hier a été sans aucun doute, la Première Dame, Marième Faye Sall, venue prêter main forte à son frère, Mansour Faye, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Elle a participé à la caravane de la mouvance présidentielle à Ndioloféne et à Cité Niakh.



