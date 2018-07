"Macky Sall est un grand et talentueux politicien" (Ngouda Fall Kane, ex CENTIF)

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Juillet 2018

Battre le chef de l'État à la Présidentielle de 2019 ne sera pas chose aisée de l'avis de Ngouda Fall Kane. Et pour cause. "Macky Sall est un grand politicien et talentueux politicien", déclare l'ancien président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

"Macky Sall va déployer tous les moyens nécessaires pour garder le pouvoir, pronostique Ngouda Fall sur le plateau du Grand jury de la Rfm, ce dimanche. Il est prêt à transgresser les règles pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir."

Pour battre le Président Sall, "il faut une forte alliance, car il n'y a pas de messie dans le champ politique". "Le messie, c'est le peuple. Ceux qui se considèrent comme un messie vont directement au suicide. Le problème d'un homme face à un peuple, c'est fini."









Seneweb



