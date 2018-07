"Macky Sall ne pourra pas justifier 50 % au premier tour de la Présidentielle 2019" (Abdoul Mbaye)

Abdoul Mbaye, le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a appelé à une un « second tour d'alliance totale entière » contre le candidat Macky Sall, puisque, selon le fils de Kéba Mbaye, la majorité présidentielle ne pourra aucunement justifier 50 % de suffrages tout d'un coup, lors du premier tour de la présidentielle de février 2019.



« Il y a des choses que les Sénégalais ne vont pas accepter. Et encore avec l'aide de tous ceux qui étaient sur les listes législatives, vous (Ndlr : Macky Sall et la mouvance présidentielle) ne pouvez même pas atteindre 50 %, alors que la situation du Sénégal s'est dégradée, vous ne pourrez pas justifier un 54%" tout d'un coup pendant la présidentielle », a dit, convaincu, Abdoul Mbaye, invité de l'émission "Objection" de Sud FM de ce dimanche.



Et le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) d’ajouter : « au vu de la nature de l'élection présidentielle (de 2019), il est absolument indispensable qu'il y ait un minimum de candidatures en opposition à celle de Macky Sall. Il est important que chaque candidat d'une certaine envergure fasse le plein des voies pour réussir à imposer un second tour. Mais, il est également important que cela soit un second tour d'alliance totale entière contre le candidat Macky Sall. Je dis cela parce qu'en matière de vote, les reports ne pas toujours parfaits, ils ne se font pas toujours à 100%." Macky Sall et l’APR sont avertis.

Leral.net