Macky Sall offre 35 millions aux apéristes de Dakar-Plateau

On le prenait pour quelqu’un de pingre et de radin, mais depuis quelque temps, c’est un autre visage qu’il montre. Macky Sall est en train de ravir la palme à Lucky Luke.



En effet, depuis quelques jours, le chef de l’Etat, président de l’Apr, tire plus vite que son ombre. Apres avoir dégainé 30 millions pour les apéristes de la Medina, Macky Sall a remis ça avec ses militants de Dakar-Plateau qu’il a reçus avant-hier. Il leur a filé 35 million de francs Cfa.









Les Echos