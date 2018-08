Macky Sall offre 4 postes de chargé de mission aux apéristes de Pikine

Il faut dire qu’ils sont sortis tout souriants du Palais. Selon nos drones nichés au-dessus de la bâtisse blanche, Macky Sall a offert aux apéristes de Pikine 4 postes de chargé de mission. Lesdits postes seront reparti ainsi : 1 pour Pikine nord, 1 pour Pikine Est et 2 pour Djeddah Thiaroye Kao.



Selon nos radars, avant cette audience, ces jeunes avaient été reçus par Thierno Ndome Ba et Me Oumar Youm. C’est aujourd’hui que les jeunes vont rencontrer Me Oumar Youm pour la remise des dossiers et les choix à faire.













Les Echos