Macky Sall premier vacciné, Abdoulaye Diouf Sarr, deuxième

Vendredi 15 Janvier 2021

On annonce pour mars les premiers vaccins au Sénégal. Seulement, pour la force ou la preuve par l’exemple, les Sénégalais s’attendent à ce que le premier d’entre eux, qui détient actuellement la totalité des pouvoirs entre ses mains, se fasse vacciner en premier. Une manière de donner confiance au peuple. Et surtout que Macky Sall a toujours habitué les Sénégalais à être le premier citoyen à être servi. C’était valable lors du lancement de la carte d’identité numérique Cedeao, puis les passeports biométriques Cedeao.



Alors la preuve par trois, Macky Sall ne peut pas ne pas être le premier à recevoir le vaccin de la Covid-19. Il ne peut pas faire moins que le président turc Tayyip Erdogan, qui a reçu ce jeudi son vaccin contre le Covid-19 devant les caméras de télévision. Un acte qui, selon un porte-parole de son parti, cité par les médias locaux, vise à dissiper les doutes de la population concernant le vaccin anti-covid.



Et comme entre Macky et Erdogan, c’est du « Mburu ak Sow », nul doute que notre Président ne va pas rater cette belle occasion de se faire vacciner en premier ! D’ici mars, l’on aura le temps de voir l’efficacité des nombreux vaccins en essai un peu partout dans le monde. Après Macky Sall, ce sera au tour du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Des infos nous rapportent que le patron de la Santé s’est dit prêt d’ailleurs à être le premier Sénégalais à être vacciné. Mais comme il a un patron, il devrait se battre pour être deuxième, sinon Marième Faye Sall ou Idy « Mburu ak Sow », pourrait rafler la deuxième position.











Le Témoin

