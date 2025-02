Macky Sall présent au National Prayer Breakfast à Washington : échanges avec Donald Trump et rencontre avec l’Atlantic Council L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a participé, ce jeudi 6 février 2025, au National Prayer Breakfast (NPB) à Washington. Cet événement annuel, initié en 1953, rassemble chaque premier jeudi de février des dirigeants politiques, économiques et religieux dans un cadre de prière et de dialogue interreligieux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 10:33

Info partagée dans un collectif, selon le journaliste Baba Aidara, Macky Sall a profité de cette rencontre pour échanger chaleureusement avec l’ex-président américain Donald Trump en marge de l’événement. Ce sommet spirituel, coparrainé par le Congrès américain, est marqué par un discours du président des États-Unis et vise à promouvoir l’unité et la réflexion spirituelle au sein des élites mondiales.



En parallèle de sa participation au NPB, Macky Sall doit également être reçu par l’influent think tank Atlantic Council, une institution réputée pour ses analyses et recommandations en matière de géopolitique et de relations internationales. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de ses échanges avec les cercles stratégiques de Washington.



