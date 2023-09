Macky Sall reçu à la Maison Blanche : Réponse à Juan Branco et mise au point sur ses allégations L'avocat Juan Branco a récemment suscité la controverse en affirmant que le Président Macky Sall n'aurait pas été reçu à la Maison Blanche lors de son séjour aux États-Unis pour la 78e Session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, il est essentiel de rétablir la vérité et de clarifier cette allégation.



Le gouvernement sénégalais tient à préciser que cette affirmation de Juan Branco est infondée et relève de la manipulation. Le Président Sall a effectué son séjour à New York exclusivement dans le cadre de sa participation à la session de l'ONU, conformément à ce qui avait été annoncé en Conseil des Ministres le 13 septembre et indiqué dans le communiqué de la Présidence daté du 17 septembre.



Il n'a jamais été question d'une visite à la Maison Blanche ou d'une rencontre bilatérale avec le Président américain lors de ce voyage. Les relations entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'entre leurs dirigeants, sont empreintes d'excellence, de confiance mutuelle et d'estime réciproque.



Par ailleurs, il est pertinent de rappeler que Juan Branco avait précédemment évoqué la poursuite des autorités sénégalaises devant la Cour pénale internationale (CPI). Cette déclaration avait suscité des réactions et des interrogations. Il est donc légitime de se demander où en est cette tentative de manipulation et d'attente d'une réponse de la CPI.



Dans un souci de transparence et de clarté, il serait approprié que Juan Branco communique sur les développements de cette affaire et clarifie sa position. Les allégations et les manipulations ne contribuent pas à un débat constructif et éclairé sur les questions importantes qui concernent le Sénégal et ses relations internationales.

