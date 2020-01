Macky Sall reprend ses "tournées économiques" à Saint- Louis, Podor et Matam

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République va renouer avec ses tournées économiques dans le monde rural. Macky Sall va débuter par le Nord en se rendant le 8 mars 2020 à Saint-Louis. Selon le quotidien "Le Soleil", il fera ensuite cap sur Podor, avant de clôturer son périple à Matam, le 12 février, par un Conseil des ministres délocalisé.



Pour rappel, la dernière tournée du Président Sall remonte à décembre dernier, à Louga et Saint-Louis



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos