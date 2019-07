Macky Sall s'est rendu chez le ministre Moustapha Diop pour...

Dakarposte a appris que le chef de l'Etat du Sénégal s'est rendu ce samedi après midi à Nord Foire. Précisément à la résidence du ministre Moustapha Diop. Et, c'était pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du papa du ministre, non moins édile de Louga.

En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte est en mesure de révéler que le Pr Macky Sall avait à ses côtés une importante délégation notamment des ministres, députés et proches collaborateurs.

Derechef, le chef de l'Etat a eu le coeur net sur la représentativité de Moustapha Diop. Autrement dit, il a encore drainé du monde à Nord Foire.



