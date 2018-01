Macky Sall savonne les aperistes et menace " je n’exclus pas de redistribuer les rôles avant ..."

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat est en pleine campagne. En plus d’avoir ventilé des superviseurs un peu partout dans le pays pour remobiliser ses troupes, il entame des consultations avec ses responsables. Le week-end dernier, pendant plusieurs tours d’horloge, il a reçu ses responsables de Dakar qu’il a littéralement savonnés.



D’après Macky Sall, c’est inacceptable que Dakar qui a près de 80% des nominations, ne puisse lui valoir que 70% de l’électorat national. Chiffres à l’appui, il a déclaré qu’à l’exception de Gorée, le score dans toutes les communes se situe en 29 et 39%. En conséquence, il s’est offusqué que Dakar ait réduit le score national de Benno. D’après lui, Benno a opéré une razzia presque partout sauf dans la région de Dakar.



Et d’ailleurs, dit-il, c’est pourquoi, son taux national a chuté de 49%. Il enjoint les responsables qu’il rétrograde tous au niveau de militant tout court, à aller travailler pour inverser la tendance. Apres son discours de feu, il a donné la parole à une quarantaine de personnes. Aussi a-t-il demandé à Mbaye Ndiaye, Amadou Ba et Diouf Sarr de convoquer toutes les sensibilités, en vue de la mise en place d’un directoire. « Je ne veux plus entendre parler de chef. Tout le monde est militant. Cette élection, c’est mon élection. Je vous enjoins de travailler dans l’unité pour gagner Dakar ou au pire, réduire le fossé », a-t-il insisté non sans rappeler sous un ton menaçant, qu’il n’exclut pas de redistribuer les rôles avant même la présidentielle en fonction du travail des différents acteurs.









L’As

