Macky Sall sur la CREI: « On peut la moderniser ou la réformer »

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Janvier 2019 à 10:52 | | 1 commentaire(s)|

Macky Sall, lors de son dernier message de son premier mandat, a invoqué la question de la réforme de la CREI.



« La CREI est un garde-fou contre la dilapidation de nos ressources. Sur la réforme de la CREI, nous sommes en train d’écouter tout le monde. On peut la moderniser ou la réformer, encore que la juridiction d’appel n’est pas universelle », a-t-il signalé, lors de son entretien avec la presse.











Le Quotidien

