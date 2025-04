«Macky Sall va me succéder en 2012..» : Quand Babacar Gaye révèle une prédiction de Me Wade, avant sa chute Babacar Gaye a fait une révélation sur le compagnonnage entre Me Wade et Macky Sall. Selon l’ancien directeur de Cabinet politique du Pape du Sopi, Wade avait choisi Macky Sall pour lui succéder depuis 2007. Source "Le Quotidien"

Babacar Gaye a révélé ce secret lors de la cérémonie de présentation du livre "Wade, mille et une vies" de Madiambal Diagne. « Le Président Wade m’a fait une confidence en 2007. Il m’a dit : «Je vous ai fait revenir ici, car Macky Sall ne sera plus Premier ministre. Il ne peut pas résister pendant 5 ans, et en 2012, je voudrais qu’il soit mon successeur. Je veux que vous soyez là pour que nous choisissions un Premier ministre technocrate. »



« C’est comme ça que Aguibou Soumaré a été choisi. Aller à l’Assemblée nationale était une situation beaucoup plus sécurisante pour lui », a-t-il affirmé. Bien que Wade ait voulu de Macky Sall comme successeur, selon Babacar Gaye, l’histoire ne s’est pas déroulée comme souhaité par Me Wade.



Macky Sall a choisi d’entendre Karim Wade à l’Assemblée nationale sur l’Anoci. La machine du Pds s’est retournée contre Sall. Un mal pour un bien. La loi Sada Ndiaye, qui le destitue du Perchoir, est le dernier acte d’un divorce entre les deux hommes. A son adoption, Macky Sall jette l’éponge.



Il démissionne de tous les postes qu’il a eus sous le Pds et crée l’Apr avec feu Alioune Badara Cissé, Moustapha Diakhaté et Moustapha Cissé Lô, entre autres. Il gagne la Présidentielle au second tour. Et «déloge Wade» par les urnes.



Macky réactive la CREI et cible d’anciens dignitaires du régime de Me Wade. Seul Wade-fils est jugé sur la liste des 26 personnes qui devaient être poursuivies. Après quelques années, les deux hommes enterrent la hache de guerre et font la paix des braves.



