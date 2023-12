Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Macky Sall : vers un futur dédié à la paix et au développement du Sénégal Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2023 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

Dans l'annonce poignante de son départ du pouvoir lors de son discours de fin d'année, le Président Macky Sall a esquissé les contours de son avenir post-présidentiel. Au lieu de se retirer de la scène publique, il a dévoilé ses intentions de continuer à servir le Sénégal à travers la création d'une fondation axée sur des valeurs essentielles pour le pays.



Engagé à perpétuer son engagement pour la paix, le dialogue interculturel et le développement durable, Macky Sall a souligné sa détermination à poursuivre son implication dans des causes capitales pour l'avenir du Sénégal. Cette fondation, qu'il envisage de créer, représente un engagement profond envers son pays, où il compte continuer à contribuer à la consolidation de la paix et à la promotion du développement.



Cet engagement démontre l'attachement indéfectible du Président sortant au Sénégal. Au-delà de son mandat présidentiel, Macky Sall entend poursuivre son action pour le bien-être et la prospérité de la nation sénégalaise, en s'investissant dans des causes qui lui sont chères.



Sa volonté de continuer à servir le Sénégal, même après la passation du pouvoir, témoigne d'un engagement résolu envers la construction d'un avenir pacifique et prospère pour tous les Sénégalais, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire de son pays sous une nouvelle perspective, celle d'une contribution active à son développement durable.

















