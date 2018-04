Macky Sall veut imposer une parodie de démocratie, selon Cheikh Bamba Dièye

Sur la question du parrainage qui taraude les esprits des populations, le leader du Fsd/Bj Cheikh Bamba Dièye a apporté sa contribution. Pour lui, évoquer le parrainage dans notre pays, « c’est un chambardement complet et global, aussi une dislocation de l’ensemble de nos acquis démocratiques ».



Cheikh Bamba Dièye est allé plus loin et tente de démasquer le président de la République Macky Sall. « En réalité; ce que Macky veut, c’est tout un système totalement différent du système démocratique qui souhaite que les citoyens décident de qui doit être leur président ».



« Nous sommes en face d’une stratégie d’entrave, seulement parfois pour empêcher certains de pouvoir être candidats. Dans ce cas, certains sont retrouvés en prison, d’autres sont suffisamment ralentis. Ce que Macky veut offrir aux Sénégalais, c’est une parodie de démocratie, un artifice qui est là pour l’aider à asseoir un complot électoral et une véritable escroquerie qui constitue certainement, si on le laisse faire, le jour des élections, qu’il puisse se présenter avec Farba Ngom et Mbaye Ndiaye, entre eux, ils pourront choisir le futur président de la République », a-t-il déclaré hier (mercredi) à Pikine Guinaw Rail, lors de la cérémonie de fermeture des formations aux populations de Guinaw Rail.



Il appelle à la mobilisation car, selon lui, " laisser Macky Sall faire, c’est entraîner le Sénégal dans les ténèbres, dans le recul démocratique".











Thierno Malick Ndiaye