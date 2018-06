Macky et ses potes de la Fac en Russie

En Russie depuis dimanche dernier pour supporter, le Président Macky Sall a amené dans ses valises ses anciens amis de la Fac. Il s’agit de Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Laïty Ndiaye et Boubacar Koïta. Les quatre amis appelés autrefois la « bande à Sandrine », ont même posé pourdes séances photos, histoire de rappeler l’ancienne image où on les voit sur un banc public.



Outre ses potes de la Fac, Macky Sall a invité l’ancien ministre Premier ministre Bissau Guinéen, Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo et d’autres membres de son entourage. Dans le lot, nos radars ont filmé le député Abdou Mbow et Abdoul Aziz Mbaye, le monsieur Tic du Palais.











Lamine Diédhiou, Leral