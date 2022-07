Macron et Lavrov en visite en Afrique : Un Grand Jeu mondial se dessine… Le président français Emmanuel Macron et ergueï Viktorovitch Lavrov, le ministre russe des affaire étrangère entament, en visite Afrique. Selon le twwet de l’ Ecrivain, philosophe Bernard Henry Lévry ,.un Grand Jeu mondial se dessine…

« #Macron et #Lavrov entament, en Afrique, des visites parallèles qui résument le Grand Jeu mondial. D’un côté, une #Russie qui bombarde #Odesa, affame le continent et entend le vassaliser.



De l’autre, une #Europe qui combat les djihadistes, aide au développement, tend la main. »



Dit-il dans un tweet qui penche envers l’Europe….



