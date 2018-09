Madagascar Sénégal (2-2): Aliou Cissé accuse la pelouse et l’arbitrage

Le sélectionneur national de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a évoqué l’état de la pelouse après le nul (2-2) de ses joueurs contre Madagascar, dimanche, lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. « La qualité de la pelouse est visible. C’est très difficile de gagner dans un terrain comme ça. Nous avons des joueurs de pieds et, il était très difficile de les trouver. On était obligé de trouver d’autres méthodes pour s’en sortir. Cest ce que nous avons fait pour gérer la rencontre. Beaucoup d’équipes ne viendront pas gagner ici », a-t-il déclaré en conférence de presse.



Le technicien sénégalais a également, relevé des erreurs d’arbitrage durant la rencontre. «Ce n’est pas notre premier match qu’il dirige. Je crois qu’il a fait des erreurs aujourd’hui aussi. Les images sont là, on peut les revoir Je pense qu’il doit revoir sa façon d’arbitrer le Sénégal», a-t-il conclu.



