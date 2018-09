Madagascar vs Sénégal : Ismaila Sarr « Les conditions n’étaient pas réunies »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

« Ça a été un match difficile comme on l’a tous constaté. Mais, ce point est positif, il nous permet de garder notre premier place. On a tout donné mais, finalement on reste sur ce match nul. Dans le match, on a connu des hauts et des bas. L’état de la pelouse ne nous a pas facilité la tâche. On a tous joué avec les consignes du coach. Toutes les conditions n’étaient pas réunies », constaté Ismael Sarr.



Record

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook