Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Madame, 10 signes qui montrent qu’un homme n’est plus amoureux de vous Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Septembre 2018 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Lorsqu’un homme n’aime plus sa femme, il ne voit plus le besoin de communiquer avec elle; la communication devient un fardeau pour lui. Il parle moins, il n’exprime plus ses sentiments et ne vous parle plus des choses qui se passent dans sa vie. Il refuse même de vous écouter. Lorsque votre relation est à ce stade, c’est un signe qu’il n’est plus amoureux.

2. Il ne fait plus des choses pour vous

Quand un homme est amoureux de sa femme, il fait des choses pour la rendre heureuse, il essaie de l’impressionner, il fait des choses pour la rendre confortable et il l’aime encore plus. Cependant, lorsqu’un homme cesse d’aimer une femme, toutes ces choses deviennent de l’histoire ancienne.

3. Il ne se soucie plus de vous

Quand un homme n’aime plus une femme, il arrête d’avoir du temps pour elle; il préfère rester avec ses amis ou faire d’autres choses plutôt que d’être avec sa femme. Tous ces moments amusants et spéciaux que vous avez passés ensemble disparaissent.

4. Il devient facilement irrité

Un homme qui a cessé d’aimer sa femme serait facilement irrité par de petites choses sans importance. La raison derrière cela est le manque d’amour; l’amour est tolérant, donc un homme amoureux tolérerait facilement sa femme. Cependant, un homme qui n’aime plus sa femme perdrait la nature tolérante qu’il avait une fois envers elle.

5. Il se met en colère sans raison apparente

Quand il devient moins tolérant, cela pourrait lui faire perdre facilement son sang-froid à la moindre occasion; il crierait sur vous et se mettrait en colère pour une chose sans aucune importance.

6. Il essaierait de vous faire sortir de sa vie

Un homme amoureux de sa femme la laisserait entrer dans son monde; sa vie serait comme un livre ouvert et il ne lui cacherait rien. Cependant, on ne peut pas en dire autant d’un homme qui n’aime plus sa femme.

7. L’intimité physique dévient inexistante

L’intimité physique existe lorsqu’il a des sentiments et des affections. Mais une fois qu’un homme cesse de vous aimer, les bisous, les câlins et toutes formes d’intimité disparaissent.

8. Votre monde de l’intéresse plus

Lorsqu’un homme cesse de vous aimer, il ne voudrait plus faire partie de votre monde. Il ne partagerait pas votre bonheur et vos moments de tristesse.

9. Il cesse de vous dire qu’il vous aime

Quand un homme n’est plus amoureux de vous, les trois mots magiques « Je t’aime » disparaissent avec son amour. Aussi, il cesserait de vous montrer qu’il vous aime et il deviendra froid avec vous.

10. Il cesse d’être attentionné

Un homme qui n’est plus amoureux ne vous traitera pas comme une femme, il ne vous ferait pas vous sentir spéciale, il ne passerait pas de bons moments avec vous et il cessera d’être romantique.

Crédit photo : elcrema





Accueil Envoyer à un ami Partager