Madické, Abdoul Mbaye et Madani Sy ont signé pour la libération de Khalifa sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Abdoul Mbaye, Me Madické Niang et Madani Sy ont signé la pétition pour la libération de Khalifa Sall.



En effet, ces leaders ont reçu la visite de Abdou Diallo et ses camarades du Front pour la libération de Khalifa Sall. Selon Les Echos, Khalifa Sall a aussi remercié Abdou Diallo et ses amis pour leur initiative, après les avoir reçus.

