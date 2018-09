Madické Niang: «Le Sénégal est en détresse à cause de l’incompétence de Macky Sall»

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Septembre 2018 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Réhabilité par Me Wade, Me Madické Niang a conduit hier, une délégation du Parti démocratique sénégalais (Pds) au Magal de Serigne Abdou Khadr Mbacké, le 4éme khalife général des mourides. Dans une interview, accordée à SourceA, il s’est exprimé au sujet du bilan de Macky Sall. Et nul doute, le président du groupe parlementaire «Liberté et Démocratie» a, carrément, savonné ce dernier.



Parlant des inondations qui sévissent à Touba, l’ancien ministre de la Justice a rejeté la faute sur le régime de Macky Sall. Selon lui, le plan d’assainissement élaboré par les tenants du pouvoir, est inapproprié. «Durant leur 7 ans au pouvoir, au lieu d’avancer, les républicains, contentent tout leur temps, à revenir sur notre bilan. Alors que leur vision très limitée à causé la pénurie d’eau à Dakar, les inondations à Touba, la faillite des entreprises et la famine dans le pays. Bref, Macky Sall est incompétent», a martelé Me Madické Niang.



A signaler que Madické était accompagné de Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr, le coordinateur du Pds, Cheikh Mbacké Bara Dolly, Serigne Assane Mbacke, Abdou Aziz Diop entre autres.



Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook