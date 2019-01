Madické Niang : "Ne facilitons pas la tâche à Macky Sall en boycottant la Présidentielle 2019" Pour Madické Niang, la candidat de la coalition "Madické 2019", boycotter la présidentielle de 2019, c'est faciliter la tâche à Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

"Le boycott est une question que je ne peux pas régler individuellement. Car, certains sont pour et d'autres contre. Je pense qu'il n'y a une seule voix qui parle pour le moment de boycott de l'élection. Ne facilitons pas la tâche à Macky Sall, boycotter c'est lui faciliter la tâche", a-t-il d'emblée fait savoir. Il était venu constater les dégâts au siège de Mankoo Taxawu Sénégal, à la suite d'affrontements avec les policiers.



Sa candidature ayant été provisoirement validée par le Conseil constitutionnel, Madické Naing pense que "la meilleure voie, c'est de s'opposer, de résister à l'oppression". Non sans inviter la classe politique à s'opposer vivement pour amener Macky Sall à reculer plutôt que de boycotter l'élection. Ce qui, selon lui, va permettre au candidat sortant d'avoir la possibilité de se faire réélire sans coup férir.



Seneweb



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos