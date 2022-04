Madinatou Salam / Commémoration Rencontre de Serigne Saliou et Serigne Cheikh Béthio: Serigne Saliou Ndigeul Thioune convie les Thiantacounes au « Thiant » du 17 avril 2022

Serigne Saliou Ndigeul Thioune a fait un appel solennel pour commémorer la rencontre entre Serigne Saliou et Serigne Cheikh Béthio. Cette célébration de la journée du 17 avril 2022 à Madinatou Salam (Mbour), reste une manifestation d’envergure, que les Thiantacounes comptent célébrer de manière extraordinaire. Ainsi, le Khalife de Cheikh Béthio Thioune insiste sur la présence de tous les fidèles mourides, particulièrement les Thiantacounes, les invitant à se mobiliser davantage et à rendre encore plus mémorable cette rencontre inédite.