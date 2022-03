Mado Diaw TFM: "l'autonomisation de la femme, un état d'esprit, mes rapports avec Pape Cheikh Diallo"

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mars 2022 à 07:09 | | 0 commentaire(s)|

Mado Diaw, de la Tfm, à l'occasion de la Journée des Femmes de Salémata explique le pourquoi de l'importance de l'autonomisation des femmes. Elle poursuit: "le métier de présentation est complexe, mais si on a des valeurs, on regarde bien où on va. Donc quand je suis à l'antenne, je suis bien regardante de mes faits et gestes, bien qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde", souligne l'entrepreneuse qui a depuis longtemps son institut de beauté.