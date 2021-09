Magal De Touba : La Sonatel renforce son dispositif, grande satisfaction des populations En direction du Magal de Touba dont la célébration est prévue le 26 septembre prochain, la Sonatel renforce son dispositif et ouvre une seconde agence dans la cité religieuse. Et cela au grand bonheur des usagers. L e groupe Sonatel a inauguré le deuxième Smart Store mis en place au Sénégal. Baptisé Mame Diarra Bousso, il est implanté dans la cité religieuse de Touba.

Cette agence commerciale, la deuxième de Touba, est située en face de Penthioum Darou Khoudoss à Touba Mosquée. Elle va permettre si, on en croit le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, ‘’un parcours client plus fluide par une prise en charge plus digitale et donc plus pratique des attentes du client sur nos produits fixe-mobile-Internet et Orange money’’.



Pour le Magal, la Sonatel a renforcé son dispositif technique. Il se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et Internet, avec les extensions réalisées sur le réseau fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises, la couverture du réseau en 4G+ de l’autoroute Ila Touba, la diffusion de l’évènement en direct sur Internet, avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de forfaits téléphoniques illimix pour le comité d’organisation et le déploiement de la connectivité dans les espaces-presse ainsi que des offres spéciales dédiées aux clients et pèlerins.



Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand évènement et pour satisfaire les besoins de couverture du Magal, la Sonatel a consolidé tous ses équipements radios dans la ville sainte de Touba, avec 132 stations 2G, 132 stations 3G pour un meilleur écoulement des communications, renforcé par le déploiement de la 4G+ sur 132 stations pour le haut débit mobile.



Au total, la Sonatel a mis en service cette année 433 stations de téléphonie mobile ou antennes BTS dont 396 stations réparties à l’intérieur de Touba et 37 stations sur les différents axes routiers.



Présent à la cérémonie d’inauguration, le préfet de Mbacké, Amadoune Diop, et le maire de la commune de Touba, Abdoul Ahad Ka, ont tous salué l’implantation de cette agence.



‘’Je me réjouis de la mise en place de cette nouvelle agence. Elle va contribuer, sans nul doute, à rapprocher les clients de la structure. C’est une bonne chose de s’implanter au centre de la ville, surtout que des clients étaient obligés de faire 12 km pour venir à l’agence de la Sonatel. Je dois rappeler que l’ancien khalife général des mourides, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, avait, lors de votre installation, dit que le terrain vous sera attribué gracieusement. Je dois dire que la communauté mouride n’a pas été déçue depuis que vous êtes là’’, a dit le maire de Touba.



