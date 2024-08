Magal: Le khalife général des mourides invite à lire le coran

Le Magal de Touba qui marque le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride aura lieu le 23 août prochain. En prélude à cet événement religieux, le khalife général des mourides s’est adressé aux fidèles mourides. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké recommande la lecture du Saint Coran trois fois ou au moins une fois.



Pour ceux qui ne savent pas le faire, il exhorte à réciter trois fois ou bien une fois. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a demandé aux talibés mourides de venir célébrer le Magal de Touba. A sa suite, son porte-parole et non moins président du comité d’organisation du Magal, Cheikh Bassirou Abdou Khadre est revenu sur l’historique de l’événement et les différents interdits en cours à Touba, rapporte Bes Bi.