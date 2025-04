Magal Serigne Abdou Ahad Mbacké ce jour : la communauté mouride rend hommage à son troisième khalife

Cette commémoration, marquant l’anniversaire de la naissance de cette figure éminente du mouridisme, a été ponctuée par des lectures du Coran et des panégyriques en l’honneur de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride, dans les différents quartiers de la ville sainte de Touba.



L’édition 2025 de cet événement spirituel se distingue par une exposition retraçant la vie et l’œuvre de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, a constaté l’APS.

‘’Cette exposition vise à faire découvrir aux fidèles, en particulier aux jeunes, le parcours exceptionnel du troisième khalife général des mourides, à travers plusieurs langues’’, a expliqué Abdou Lahat Bousso, membre de la sous-commission communication et culture du comité d’organisation.



Il a souligné que Serigne Abdoul Ahad Mbacké demeure une source d’inspiration pour la jeunesse, rappelant son attachement aux valeurs islamiques et son engagement à les faire respecter à Touba.

Dans la même dynamique, M. Bousso a annoncé la préparation d’un ouvrage consacré à la vie et à l’héritage de ce guide spirituel.



À la tête de la confrérie entre 1968 et 1989, Serigne Abdoul Ahad Mbacké s’est distingué par ses efforts de modernisation de la ville de Touba, tout en demeurant fidèle au message de Cheikh Ahmadou Bamba. Surnommé ‘’le Véridique’’, il incarnait la rigueur morale, la droiture et le respect des enseignements du fondateur du mouridisme.



Son khalifat a été marqué par une profonde transformation urbaine : construction d’un hôpital, d’une gendarmerie, d’une gare routière, d’un marché, extension de la grande mosquée, création d’une bibliothèque de 170 000 ouvrages, ainsi que de nombreux forages dont le célèbre puits ‘’Aïnou Rahmati’’.



On lui doit également la décoration marocaine de la mosquée, l’électrification de Touba, l’implantation du réseau téléphonique, l’édification du palais ‘’Keur Serigne Touba’’, ainsi que la restructuration du marché Ocass dans un souci d’assainissement et de lutte contre la contrebande.



Par son appel aux talibés à s’établir durablement à Touba, il nourrissait l’ambition de faire de la ville une véritable métropole islamique.



Serigne Abdoul Ahad Mbacké s’est éteint à Touba le 19 juin 1989, laissant derrière lui un héritage spirituel et matériel considérable.