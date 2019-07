Magal Touba 2019: L'eau et l'assainissement au cœur des préoccupations du Khalife général des mourides Lors de la tenue de la réunion préparatoire au grand Magal de Touba, les récurrents problèmes d'eau et d'assainissement ont été au cœur des débats. En effet, les organisateurs ont pris la décision de mettre sur pied une commission composée de techniciens de l'hydraulique et de Maou Rahmati pour venir à bout de ces problèmes.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 06:29 | | 0 commentaire(s)|

Cette année, le grand Magal de Touba va se tenir dans un contexte particulier, pour ne pas dire en plein hivernage. En effet, lors de la réunion préparatoire de cet événement religieux, les problèmes d'eau et d'assainissement ont occupé une place importante lors des discussions. «Nous avons

constaté que cet événement se tient de plus en plus vers l'hivernage. C'est pourquoi le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a donné des instructions pour que les mourides, notamment les «Baye Fall» ( disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall), se mobilisent pour procéder au curage des caniveaux afin de permettre aux eaux de pluie de s'écouler très rapidement. A cet effet,l'Office national d'assainissement

(Onas) va travailler avec notre collaboration pour achever certains travaux au niveau des connections des bassins comme celui de Keur Niang", a dit le

sous-préfet de Ndam, Mansour Diallo.

Evoquant le problème inhérent au liquide précieux, l'autorité administrative de dire : «Nous sommes confrontés à un

récurrent problème d'eau. Malgré les vingt neuf (29) forages qui existent à Touba le problème d'approvisionnement demeure toujours. Le constat fait à ce niveau montre qu’il y a un sous dimensionnement des forages, c'est-à-dire que les pompes ne sont pas adaptées à la capacité des forages. L'année dernière,nonobstant les cent-six (106) citernes d'eau et les cinq (05) forages ajoutés au réseau de l'hydraulique, des difficultés ont été constatées".

Pour conclure ce volet, le sous-préfet a annoncé la mise sur pied d'une commission qui sera sur le terrain avec des techniciens de l'hydraulique et de Maou Rahmati pour diagnostiquer les problèmes et essayer de trouver des solutions.Notons que le grand maggal de Touba se tiendra, cette année, en octobre 2019.



Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos