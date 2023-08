Magal Touba 2023 : Grande opération de nettoiement de la ville sainte, le 18 août prochain

Le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a indiqué que la grande opération de nettoiement de la ville de Touba, organisée chaque année, à l’approche du Grand Magal, se tiendra cette année le 18 août prochain, informe l'"Aps".



" La première des activités qu’on va organiser en prélude au Magal, ce sera la grande opération de nettoiement, prévue le 18 août prochain, sous la direction de Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké et qui va coïncider avec le premier jour du mois lunaire Safar ’’, a-t-il déclaré.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, par ailleurs président du Comité d’organisation du Grand Magal de Touba, faisait une déclaration sur les préparatifs de l’édition 2023 de cet événement religieux, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme.



Le président de la commission culture et communication, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé, le maire de la commune de Touba, Abdoul Ahad Kâ, le coordonnateur du Comité d’organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Ousmane Mbacké, entre autres personnalités, ont pris part à cette rencontre organisée à la résidence Khadimou Rassoul.



Concernant le programme culturel et communicationnel du Grand Magal, le porte-parole du Khalife général des Mourides a indiqué qu’il sera comme à l’accoutumée, marqué par des conférences et une journée dédiée à la délégation mauritanienne.



Il a à ce propos invité les disciples mourides et autres pèlerins, à se conformer lors de la célébration de cette journée, aux recommandations du fondateur de la confrérie mouride.



Le porte-parole du Khalife général des Mourides a également, sur instruction du Khalife général des Mourides, invité l’organisation non gouvernementale (ONG) »Touba Ca Kanam » à accompagner l’association Mahou Rahmati, à faire face au manque d’eau noté souvent durant le Magal.



‘ ’Je rappelle que l’eau constitue un élément clé pour le Magal de Touba. Mais, nous saluons tout de même les efforts de l’Etat, avec la construction en cours de cinq nouveaux forages, ainsi que de deux bassins de 6 000 m³ d’eau qui viendrons s’ajouter au réseau composé de 30 forages, tous opérationnels ’’, a-t-il laissé entendre.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a salué le rôle ‘’ déterminant ’’ que joue le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour ‘’ préserver la stabilité et la paix au Sénégal ".



Pour sa part, le porte-parole du Khalife général des ‘’Baye Fall’’, Serigne Dame Soda Fall, a appelé les pèlerins au respect des interdictions dans la ville sainte, notamment le port de tenues indécentes ainsi que l’accomplissement de tout acte prohibé par la religion et la loi.