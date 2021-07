Magistrature: Luc Nicolaï, hyper-protégé par le Procureur de Mbour ou le Ministre de la justice ?

Une application de la peine par corps est réclamée depuis près d’une année pour Luc Nicolaï dans l’affaire Lamantin Beach. Depuis sa libération, considérée d’illégale, le promoteur de lutte, hyper-protégé se pavane un peu partout dans le pays sans aucune inquiétude. Au même moment, les plaignants disent n’avoir recu aucun Franc.



Ainsi, la partie plaignante, se désolant de cette situation, a constaté que le procureur du Tribunal de Mbour ne répond plus aux courriers du Cabinet de ses avocats. Suivant son comportement et estimant qu’à défaut de lui faire payer, la contrainte par corps devrait au moins, être appliquée.



Les plaignants, désoeuvrés, disent ne plus comprendre rien du tout. « Luc Nucolai a été libèré de façon illégale. Jusqu’à ce jour, il passe son temps à accorder des Interviews dans les medias pour parler de ses tournois de lutte et même s’afficher avec des maires, dont celui de Malicounda….. », dénoncent-ils.



Selon des sources, des personnalités très influentes de la République sont ses amis protecteurs. Et aucun d’entre eux, ne comprend pourquoi, aucune réponse n’est même donné par le procureur de Mbour à leurs avocats. Certains, évoquent même, une certaine proximité avec le Ministre de la Justice, Me Malick Sall. Pis, ces derniers, l’accusent d’être derrière le blocage de ce dossier au niveau des juridictions judiciaires.



Les plaignants, n’ayant recu aucune indemnité ont tout fait pour la relance du dossier de Luc Nicolaï. Et, ce n’est ni l’hôtel ni la victime qui a recu un Franc Cfa. Et pourtant, Luc Nicolaï vaque librement et continue ses activités comme si de rien n’était.



Sa libération par grâce présidentielle à la veille de la Tabaski faisait grincer des dents. Condamné à trois (3) ans de prison ferme dans cette affaire de drogue, le promoteur de lutte avec frappe, Luc Nicolaï devrait retourner en prison s’il ne paie pas ce qu’il doit au Directeur de l’hôtel Lamantin Beach de Saly, à Mbour, Bertrand Touly, partie civile dans ce dossier.



« Luc Nicolaï n’était pas éligible à la grâce », avait contesté un proche de Touly qui reprend les termes de leurs avocats. Avant d'ajouter : « On n’a pas encore touché les 300 millions de FCfa qu’il nous doit au total. Depuis 4 ans, les avocats de Luc Nicolaï font des recours pour empêcher qu’on reçoive les indemnités qui ont été fixées par le tribunal. On attend notre argent ».