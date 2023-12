Maguette Sène Directeur Général Du Coud : «Le campus pourra ouvrir lorsque le dispositif de sécurité sera opérationnel» Tribune-Invité de l’émission Tlv sur la Sen Tv, Maguette Sène le directeur du Coud, a déclaré que «le campus social pourra ouvrir lorsque le dispositif qu’on est en train de mettre en place sera opérationnel, testé et utilisable». Pas avant, a-t-il précisé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

« La situation a beaucoup évolué, du côté du campus social il y a des travaux qui ont été entamés, il y a d’autres travaux qui ne l’ont pas été parce qu’il y a des processus d’appel d’offres, il y a des ressources qui ne sont pas encore mises à disposition. Mais il y a une partie que nous avons quand même rénovée. Mais pour une autre partie il y a un appel d’offres qui est en cours et qui n’a pas encore abouti. On attend que cela aboutisse pour qu’on puisse rapidement boucler», a expliqué Maguette Sène à l’émission Tlv.



Mais, poursuit le directeur du Coud, «quand même il y a beaucoup d’efforts qui ont été faits du point de vue des travaux. Également le système de sécurité qui est le principal blocage pour la réouverture, il y a des pas de géant qui ont été effectués. Pour le dispositif de sécurité qu’on doit mettre en place, on va changer les cartes, on va faire établir des cartes Coud avec un système de contrôle biométrique, avec des portiques, avec tout un dispositif nouveau qui nous a été proposé par la Cdc, la Caisse de dépôt et consignation qui a une succursale et qui travaille dans tout ce qui est informatique», a encore fait savoir Maguette Sène.



Il ajoute : «c’est une structure de l’État qui nous a aidés finalement à mettre en place un dispositif que nous sommes en train de créer. On avait dit la fin de l’année, on s’attend à ce que les tests puissent démarrer bientôt pour qu’on puisse mettre en place ce dispositif. Le campus social pourra ouvrir lorsque le dispositif qu’on est en train de mettre en place sera opérationnel, testé et utilisable. Pas avant



Selon le dg du Coud, «de la même manière que les problèmes de sécurité se posent au niveau du campus social, au niveau du campus pédagogique aussi la question de la sécurité est un point essentiel et je crois que le recteur en relation avec la police nationale est en train d’étudier les voies et moyens pouvant permettre d’avoir une sécurité digne de ce nom avant la réouverture du campus».



Saccage de l’université, les auteurs identifiés de manière formelle



Concernant la levée des franchises universitaires, Maguette Sène de dire : «c’est une question très complexe. À la place on a préféré mettre un dispositif digne de ce nom tout en préservant l’inviolabilité des franchises universitaires». Abordant la question des saccages qu’il y a eu à l’université, Maguette Sène affirme que «les auteurs qui ont été identifiés de manière formelle par les caméras de surveillance sont actuellement en prison»



Pour le directeur du Coud «ces évènements ont été une combinaison d’éléments extérieurs et d’étudiants à l’intérieur qui les ont aidés à commettre leur forfait. Les étudiants ont beaucoup appris de ces évènements, et si on devait rouvrir l’université, de tels évènements ne devraient plus se reproduire», croit-il savoir. «Nous de notre côté, on prend toutes les dispositions et je crois que du côté des étudiants la leçon a été apprise».



D’après lui , «l’université est utilisée à des fins politiciennes par des gens qui veulent déstabiliser le pays. Parce que les jeunes qui sont là-bas sont en cours de formation, dont peut être le niveau de maturité n’est pas arrivé à terme. C’est notre jeunesse malheureusement que des gens utilisent pour poser des actes, qui, si on ne prend pas les mesures qui s’imposent peuvent semer le chaos dans le pays», a-til déclaré.



C’est pourquoi, renseigne-t-il, «parmi les mesures qu’on a prises lors des assises de l’université, il a été décidé que la politique soit interdite, en tout cas la manière dont elle est pratiquée dans l’espace universitaire va être bannie jusqu’à nouvel ordre. Parce ce qu’on s’est rendu compte que ce sont les mouvements politiques de tous bords qui amènent la tension dans l’espace universitaire», a laissé entendre le directeur du Coud.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook