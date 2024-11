Maguette Sène de « La Marche des Territoires / Andu Nawlé » : « A Diourbel, le potentiel économique est immense » Pour Maguette Sène, le leader de la coalition « La Marche des Territoires / Andu Nawlé » : « A Diourbel, le potentiel économique est immense ». Hier en campagne dans cette partie du pays, il a promis de défendre l’Assemblée nationale, un meilleur encadrement pour ces ressources. Son post et la vidéo de sa campagne dans cette région :

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

A Diourbel, le potentiel économique est immense ! L’agriculture, notamment l’arachide, le mil et l’élevage, sont une vraie force.



Avec le soutien nécessaire, ces secteurs peuvent transformer la vie de nos familles et booster l’économie locale. Au sein de l’Assemblée nationale, nous nous engageons à défendre un meilleur encadrement pour ces ressources.



Faites le bon choix pour un avenir meilleur



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook